سوريا.. وفاة عضو قيادة "الجبهة الوطنية التقدمية" صفوان القدسي

نعت "الجبهة الوطنية التقدمية" في سوريا (تحالف من 9 أحزاب حاليا، بقيادة "البعث")، عضو قيادتها المركزية، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي صفوان القدسي.

وذكرت وكالة "سانا" أن القدسي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 82 عاما.

وقالت إن "المفكر القدسي من مواليد دمشق عام 1940 حاصل على شهادة الإجازة في الفلسفة من جامعة دمشق".

ـ شغل القدسي منصب أمين تحرير مجلة المعرفة من عام 1972 إلى 1974 ثم رئيس تحريرها من عام 1974 إلى 1978 كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة الموقف الأدبي من عام 1980 وحتى عام 1981.

ـ أصبح عضوا في مجلس الشعب عام 1977 وعين بمنصب وزير دولة عام 1978 وانتخب أمينا عاما لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي عام 1983، وكان عضوا في القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية منذ العام 1981.

وشغل القدسي منصب رئيس المؤتمر العام للأحزاب العربية، كما أنه عضو في اتحاد الكتاب العرب وله 11 مؤلفا في السياسة والتاريخ والفكر المعاصر.

المصدر: "سانا"