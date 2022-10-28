بالفيديو.. أول الوافدين إلى الجزائر لحضور القمة العربية

كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أو الوافدين إلى الجزائر، لحضور القمة العربية.

ولدى وصوله إلى الجزائر وتعليقا على تذكير نظيره الجزائري رمطان لعمامرة بعبارة الكويت أنها ستكون أول الوافدين إلى القمة، قال الوزير الكويتي إن بلاده ستكون أيضا "آخر المغادرين".

وسيمثل الوزير الكويتي بلاده في القمة المقررة يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه دعوة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ليشارك في القمة.

المصدر: RT