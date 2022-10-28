مشاركة المغرب في اجتماعات وزارية بالجزائر

انطلقت اليوم الجمعة بالجزائر، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، تحضيرا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر انعقادها بالعاصمة في أوائل شهر نوفمبر.







ويمثل المغرب في الاجتماع وفد يرأسه سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، ويضم أيضا مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة عبد العالي الجاحظ، ورئيس قسم العلاقات مع العالم العربي وإفريقيا وآسيا بوزارة الاقتصاد والمالية، عبد الصمد الحمراوي.



ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء التجارة وممثلو الدول العربية، مشروع جدول أعمال القمة في شقيه الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتضمن بالخصوص تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بيروت 2019، وتقريرا حول التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي.

وكما يبحث الاجتماع دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وآلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه، وإشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، والتعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2021-2030، والتنمية الزراعية العربية، والأمن الغذائي العربي.



ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين، ودعم الصومال في مواجهة كارثة الجفاف وآثارها الغذائية الخطيرة على الشعب الصومالي.

المصدر: وكالات