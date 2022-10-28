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تقليد السوداني رئيسا للحكومة العراقية رسميا

أخبار العالم العربي

تقليد السوداني رئيسا للحكومة العراقية رسميا
Legion-Media APAimages
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تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مهامه رسميا رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية ضمن مراسم جرت الجمعة، بحسب بيان مكتب إعلام الحكومة العراقية.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامي" بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

 وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن الحكومة العراقية الجديدة ستواجه العديد من التحديات الخطيرة التى تتطلب إجراءات حاسمة.

تقليد السوداني رئيسا للحكومة العراقية رسميا

 وأشارت البعثة إلى أن تلك التحديات تشمل معالجة الفساد الممنهج في العراق وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها وتقديم خدمات مناسبة للمواطنين وتنويع الاقتصاد بالإضافة إلى تشجيع المشاركة الهادفة للمرأة والشباب، ومعالجة آثار تغير المناخ وإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة وكبح جماح الجهات المسلحة غير الحكومية.

المصدر: اليوم السابع

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