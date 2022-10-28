ميشال عون: الدفاع عن لبنان بات صعبا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه أمضى كل حياته مدافعا عن لبنان و"وجدت وأنا في مركز الحكم أن هذا الدفاع بات صعبا".

وخلال لقاء وداعي عقد في قصر بعبدا قبيل انتهاء ولايته في 31 أكتوبر الحالي، قال عون: "أمضيت كل حياتي مدافعا عن لبنان ووجدت وأنا في مركز الحكم أن هذا الدفاع بات صعبا"، مشددا على أن "لا شيء سيمنعني من مواصلة المسيرة".

الرئيس عون: اعتادت إسرائيل ان تأخذ من العرب انما هذه المرة نحن الذين اخذنا منها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 28, 2022

وكشف أن لا رغبة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه "لا يجوز تلبية مطالب الجميع ما عدا التيار الوطني الحر، ومن غير المقبول وضع وصاية عليه أو على تكتل لبنان القوي".

وأوضح أنه "ليس من نص يتحدث عن عدم قانونية التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، والمسألة متعلقة بالأعراف التي يمكن خرقها".

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أفاد عون بأن "إسرائيل اعتادت أن تأخذ من العرب، إنما هذه المرة نحن الذين أخذنا منها".

المصدر: RT