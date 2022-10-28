التهديدات الكيميائية هاجس "الإنتربول" في مؤتمره الثالث المعقد بالمغرب

صرّح مدير الشرطة القضائية بالمغرب بأن المؤتمر الثالث لمنظمة لشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" والذي كان انعقد في مراكش أوصى بتعزيز التعاون لمحاربة التهديدات الكيميائية.

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وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، قوله إن المؤتمر الثالث للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المنعقد طيلة ثلاثة أيام بمدينة مراكش، خلص إلى "ضرورة تعزيز التعاون الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف في مجال محاربة الإرهاب والتطرف والتهديدات الكيميائية".

وذكر الدخيسي في تصريحه أيضا "أن المؤتمر أوصى بتبادل التجارب والخبرات وضرورة تعزيز التكوين المستمر والتخصصي، مضيفا أن المؤتمر عرف نقاشا بناء وعروضا قيمة، مستدلا على ذلك بالتوصيات التي خرج بها".

وأوضح مدير الشرطة القضائية المغربي أن بلاده راكمت "منذ الأحداث الإرهابية لسنة 2003 (انفجارات الدار البيضاء) تجربة كبيرة في محاربة الإرهاب، ما مكنه من أن يحتل مكانة معتبرة بين دول العام، بفضل ما قدمه من خدمات أمنية مكنت عدة دول من تجنب هجمات إرهابية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية عرفت تغييرا راديكاليا على المستوى الأمني والبنيات التحتية، ما جعلها تصبح رائدة على المستوى الأمني الدولي".

أما غريغ هاندز، مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، فقد شدد على أن "معضلة الإرهاب ومخاطر المواد الكيميائية جد معقدة. لذا، فعندما نبحث هذه الإشكالية، فإننا نسعى إلى التعرف على التقنيات والطرق المستعملة للحصول عليها، والوقوف على الآليات المعتمدة للكشف عن أي عمل مشبوه".

ولفت هاندز إلى أن "مواجهة هذه المعضلة تفرض العمل الجماعي، وهو ما تحقق خلال الأيام الثلاثة التي جمعت خبراء أكاديميين ومتخصصين في الأمن الدولي، ومسؤولين في هذا المجال، لفهم هذا التحدي والتصدي له، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتعاون للتصدي لجرائم المواد الكيميائية التي ستغير العالم".

المصدر: هسبريس