 
مباشر

بيسكوف: الجماعات الإرهابية لا تزال في سوريا وسنساعد في مكافحتها

أخبار العالم العربي

بيسكوف: الجماعات الإرهابية لا تزال في سوريا وسنساعد في مكافحتها
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2c5

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الجماعات الإرهابية لا تزال في سوريا، وروسيا لديها موقف سلبي تجاه هذا الأمر، وستواصل المساعدة لمحاربتهم.

وقال بيسكوف: "لسوء الحظ، لا تزال هناك مجموعات إرهابية على الأراضي السورية. كما تعلمون، بذلت روسيا جهودا كبيرة لتحرير سوريا من قبضة الإرهابيين".

وأضاف: "بالطبع لا يمكننا التعامل مع هذا إلا بشكل سلبي. وستواصل روسيا مساعدة السوريين، والقيادة لمحاربة الإرهابيين. وهذا ما نفعله".
المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من منتدى "فالداي".. بوتين: الأزمة تطال الجميع وأمام البشرية طريقان