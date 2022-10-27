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البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني

أخبار العالم العربي

البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني
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منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة محمد شياع السوداني وذلك خلال جلسة عقدت مساء اليوم الخميس.

ووافق البرلمان العراقي على تعيين زياد علي وزيرا للكهرباء وفؤاد حسين وزيرا للخارجية

وعبد الأمير الشمري وزيرا للداخلية وطيف سامي وزيرا للمالية.
كما وافق البرلمان العراقي على تولي أحمد الأسدي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وثابت العباسي وزارة الدفاع.

وجرت الموافقة على تعيين محمد تميم وزيرا للتخطيط وحيان عبد الغني وزيرا للنفط

وخالد بتال وزيرا للصناعة والمعادن وصالح الحسناوي وزيرا للصحة.

يتبع..

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