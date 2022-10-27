الإمارات تدين "بشدة الهجوم الإرهابي" في مدينة شيراز الإيرانية

أعلنت الإمارات إدانتها الشديدة "للهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز جنوب إيران، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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وقالت الخارجية الإماراتية إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأعربت الوزارة في بيان عن "خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء".

المصدر: وكالة أنباء الإمارات