السيسي: نولي أهمية قصوى للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة داعمة للدولة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية الدكتور سليم خلبوس، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لاسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعي والبحث العلمي وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية، ومشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات.

وأعرب عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية عن تشرفه بلقاء الرئيس، موجها الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة الفرانكفونية، مؤكدا حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا بالنسبة للوكالة، خاصة في ظل دورها الإقليمي المحوري كمركز ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي في المنطقة.



وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لأوجه التعاون بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية، خاصة ما يتعلق بجامعة سنجور للتنمية في إفريقيا، والتي تستضيف الإسكندرية مقرها، وتمثل أحد نماذج التعليم الجامعي المتميز ومن أهم الهيئات التعليمية والثقافية التابعة للوكالة الجامعية، حيث تم التوافق بشأن تطوير التعاون بين الجانبين في إطار إنشاء مراكز لتطوير الإبداع العلمي بمصر يخدم القارة الإفريقية ولإعداد الكوادر الإفريقية بما يؤهل خريجيها للإدارة الفاعلة لدفع استراتيجيات التنمية المستدامة لدول القارة.

المصدر: وكالات