بسبب الزوارق الإسرائيلية.. الوفد اللبناني لترسيم الحدود يرفض الدخول لمقر "اليونيفيل" (فيديو)

رفض الوفد اللبناني الدخول إلى مقر قوات "اليونيفيل"، في الناقورة حيث ستتم مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود، قبل انسحاب الزوارق الإسرائيلية التي اخترقت المياه اللبنانية.

وأفاد مراسل RT بأن دوريات بحرية أممية لبنانية وإسرائيلية تجري بالتزامن مع توقيع اتفاق الترسيم في الناقورة.

وبسبب اختراق الزوارق البحرية الإسرائيلية للمياه اللبنانية، رفض الوفد اللبناني الدخول إلى مقر "اليونيفيل" قبل انسحابها.

وبعد وقت قليل، انسحبت الزوارق من مكان الخرق البحري وتوجهت الوفود إلى مقر تسليم الرسائل الموقعة الذي سيتم من كل وفد على حدى.

هذا ويضم الوفد اللبناني مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العاملة في الجنوب العميد منير شحادة وعضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية احمد عرفة.

وكانت مروحية الوفد الإسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلات، هبطت قبل حوالي الساعة، في الجانب الإسرائيلي من منطقة الناقورة، ومن ثم دخلت سيارات الوفد عبر بوابة الناقورة متوجهة إلى مقر "اليونيفيل".

المصدر: RT