الأردن.. الموافقة على تعديل خامس في حكومة الخصاونة

وافق الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، على إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.

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وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك الأردني، في قصر الحسينية. وحضر أداء اليمين رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وبمقتضى المادة 35 من الدستور الأردني، تم تعيين:

- ناصر سلطان حمزة الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام.

- وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

- أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل.

- عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل.

- فيصل يوسف عوض الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي.

- وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

- خلود محمد هاشم السقاف، وزيرا للاستثمار.

- نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية.

- زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

وقدم وزراء حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة استقالتهم خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت مساء يوم الأربعاء.

المصدر: RT