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عون: اتفاق ترسيم الحدود الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية

أخبار العالم العربي

عون: اتفاق ترسيم الحدود الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية، وذلك بعد أن اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه اعتراف لبناني بـ"دولة إسرائيل".

وشدد عون على أن "انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول".

هذا وأعلنت رئاسة الجمهورية أن عون وقع رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأمريكية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ورأس اجتماعا لأعضاء الوفد المغادر الى الناقورة والذي ضم؛ مدير عام الرئاسة أنطوان شقير، ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العاملة في الجنوب العميد منير شحادة، وعضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط، ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية احمد عرفة، وزودهم بتوجيهاته.

المصدر: RT

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