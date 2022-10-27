الحكومة المصرية تحسم موقفها من زيادة أسعار الكهرباء في البلاد

أعلنت الحكومة المصرية الموافقة على الأسعار السارية للكهرباء وعدم زيادتها حتى 30 يونيو 2023.

إقرأ المزيد

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وضع آلية لصرف دعم مالي لعمالة القطاع الخاص في الشركات المتعثرة.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستكمال تنفيذ مشروع 53 عمارة بالإسكان الاستثماري، وكذا مشروع 66 عمارة بالإسكان الاستثماري أيضًا بشرق كلية التربية الرياضية، بمدينة بور فؤاد، بمحافظة بورسعيد، كاملة المرافق العامة.

كما شملت القرارات الموافقة على اعتماد تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري بالمشروعين المشار إليهما، على أن تتضمن كراسة الشروط بأن تلك الأسعار قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% ، والبدء في البيع وفق آليات الطرح والبيع والسداد المعروضة، وذلك على أن يتم ربط تحديد سعر البيع عند التعاقد، وفقًا للتكلفة النهائية للإنشاء.

المصدر: القاهرة 24