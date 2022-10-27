ميقاتي عن اتفاق ترسيم الحدود: نأمل أن يكون خطوة أساسية للإفادة من ثروات لبنان

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن أمله بأن يكون اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان".

وفي تصريح خلال لقائه الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، قال ميقاتي: "نأمل أن يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الإفادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم بحل الأزمات المالية والاقتصادية التي نمر بها، وأن يساعد لبنان على النهوض من جديد".

كما أشاد ميقاتي بـ"الاهتمام الشخصي للرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية".

المصدر: RT