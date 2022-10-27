مراسل "المنار": الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود رفض الاستماع لسؤالي (فيديو)

قال مراسل قناة "المنار" التي يملكها "حزب الله" والذي تصنفه واشنطن بـ"الإرهابي" إن الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، رفض الاستماع لسؤاله.

وبعد أن ألقى هوكشتاين كلمة من قصر بعبدا، بدأ الصحفيون بتوجيه أسئلة عليه، وعندما حاول مراسل "المنار" حسن حمزة توجيه سؤال للوسيط، اقتربت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا من هوكشتاين ويبدو أنها نبهته من أن حمزة هو مراسل القناة.

إلا أن حمزة استمر بالقول: "الميكرو معي.. بعد إذنك.. الميكرو معي".

مدّعي الحريات والديمقراطية .. !!

الشمطاء #شيا "توشوش" #هوكشتاين لمنع مراسل قناة المنار حسن حمزة عن طرح أي سؤال عليه @hasanhamzehhpic.twitter.com/qSxcz1MGln — حسام (@hsm__th) October 27, 2022

وقال حمزة في تغريدة على "تويتر": "اول ما طلب الميكروفون لإسأل مباشرة اقتربت السفيرة شيا من هوكشتاين وطلب من رفيق شلالا تبديل الصحافي.. كنت أراقب كل شيء، طلبو مني الميكرو رفضت، فطلب منه شيا عدم الرد على سؤالي والهرب من بعده".

اول ما طلب الميكروفون لإسأل مباشرة اقتربت السفيرة #شيا من #هوكشتاين وطلب من رفيق شلالا تبديل الصحافي..

كنت اراقب كل شيء، طلبو مني الميكرو رفضت، فطلب منه شيا عدم الرد على سؤالي والهرب من بعده. https://t.co/CSTP5S2z2s — hasan hamzeh (@hasanhamzehh) October 27, 2022

وقبل أكثر من أسبوع، منعت السفارة الفرنسية لدى لبنان فريق RT من تغطية المؤتمر الصحفي لوزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مطار بيروت الدولي.

المصدر: RT