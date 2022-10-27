 
مباشر
عاجل
الوسيط الأمريكي يسلم الرئيس اللبناني النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

الوسيط الأمريكي يسلم الرئيس اللبناني النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

أخبار العالم العربي

الوسيط الأمريكي يسلم الرئيس اللبناني النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u260

سلم آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الرئيس اللبناني ميشال عون، النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على "تويتر" إن الرئيس عون يلتقي هوكشتاين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي  إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي.

وأعلنت أن عون تسلم من الوسيط الأمريكي الرسالة الأمريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا