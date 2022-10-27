الوسيط الأمريكي يسلم الرئيس اللبناني النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

سلم آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الرئيس اللبناني ميشال عون، النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على "تويتر" إن الرئيس عون يلتقي هوكشتاين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي.

وأعلنت أن عون تسلم من الوسيط الأمريكي الرسالة الأمريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

الرئيس عون تسلم من الوسيط الاميركي هوكستين الرسالة الاميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 27, 2022

المصدر: RT