البيت الأبيض: تقرير "نيويورك تايمز" عن صفقة النفط مع السعودية غير صحيح

نفى البيت الأبيض صحة تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" عن صفقة سرية مزعومة بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن النفط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الأربعاء: "كنا واضحين حول أننا نعتقد أن أجزاء من هذا التقرير كانت غير صحيحة، وأنه كانت هناك بعض التعديلات على هذا التقرير".

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وتابعت: "وكنا واضحين كذلك حول أن تلك الجولة التي قام بها الرئيس في الشرق الأوسط لم تكن مكرسة للنفط".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت بأن إدارة الرئيس جو بايدن كانت واثقة من أنها اتفقت مع السعودية على زيادة إنتاج النفط خلال زيارة بايدن للمملكة في يوليو الماضي، ولذلك فإن إدارة بايدن استغربت قرار "أوبك+" خفض الإنتاج.

المصدر: "سي إن إن"