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التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية في سماء محيط دمشق

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التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية في سماء محيط دمشق
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ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء محيط دمشق.

وأضاف التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية "تمكنت من إسقاط عدد من صواريخ العدوان الإسرائيلي". دون أن يذكر تفاصيل عن المواقع المستهدفة.

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وفي 21 من الشهر الجاري أعلن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف: "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكان الجيش السوري أعلن في 16 من الشهر الماضي أن "العدو الإسرائيلي استهدف مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة برشقات صاروخية، ما أدى الى مقتل 5 عسكريين سوريين".

 

المصدر: وسائل إعلام سورية

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