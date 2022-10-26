قطر توقف طلبات استضافة أفراد العائلة والأصدقاء لحاملي تذاكر المونديال

أعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم في قطر 2022، عن إيقاف خيار استضافة أفراد العائلة والأصدقاء على بوابة "هيّا" وتطبيق "هيّا إلى قطر 2022" لحاملي تذاكر مباريات كأس العالم.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي أنه بإمكان المشجعين مواصلة الاستفادة من هذا الخيار حتى نهاية الشهر الجاري، ولن يتاح أمام زوار البطولة بعد ذلك التاريخ إلا حجز أماكن إقامتهم في قطر عبر موقع وكالة قطر لأماكن الإقامة، أو أي من تطبيقات ومواقع الحجز الأخرى.

يشار إلى أن بطاقة "هيّا" إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، سواء القادمين من خارج قطر أو المشجعين من سكان البلاد.

ويأتي هذا القرار بهدف ضمان إتاحة الوقت الكافي للانتهاء من التعامل مع جميع الطلبات المقدمة من حاملي تذاكر البطولة قبل الأول من نوفمبر القادم.

ومن المتوقع أن يزور قطر خلال فترة المونديال من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، ما يقارب من مليون ونصف المليون مشجع من كافة أنحاء العالم.

وفي سياق متصل، أعلنت قطر يوم الأربعاء إلغاء شرط حيازة الراغبين في السفر إليها نتيجة سلبية لفحص "كوفيد" اعتبارا من الأول من نوفمبر، أي قبل 20 يوما من موعد انطلاق مونديال كرة القدم في الإمارة.

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان إنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل سيتم "إلغاء تقديم أو إبراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) أو اختبار المستضدات السريع سلبية لجميع الزوار قبل السفر إلى قطر".

وفي بيانها أوضحت وزارة الصحة أنها ستلغي كذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل شرط "إجراء فحص المستضدات السريع أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للمواطنين والمقيمين بعد الوصول لدولة قطر".

وحاليا يتعين على المواطنين والأجانب على حد سواء الخضوع لأحد هذين الفحصين خلال الساعات الـ24 التي تلي وصولهم إلى قطر.

المصدر: وكالات