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الشيخ محمد بن زايد يغرد احتفاء بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات المصرية الإماراتية

أخبار العالم العربي

الشيخ محمد بن زايد يغرد احتفاء بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات المصرية الإماراتية
AP
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أشاد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، بالعلاقات المصرية الإماراتية التي يحتفل البلدان بالذكرى الـ50 لإقامتها.

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وعلى حسابه في تويتر، كتب الشيخ محمد يبن زايد: "احتفاء الإمارات ومصر بالذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات بينهما، تأكيد لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما منذ عهد الشيخ زايد".

وأضاف بن زايد: "الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي ونموذج للعلاقات بين الأشقاء، وبالتعاون مع أخي عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري) ستمضي علاقاتنا دائما إلى الأفضل".

المصدر: RT

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