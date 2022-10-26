السعودية.. أمر ملكي بالإفراج عن 6 باكستانيين استجابة لطلب شهباز شريف

أعلن مسؤول بوزارة الداخلية السعودية عن صدور أمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالعفو وإطلاق سراح 6 باكستانيين، استجابة لطلب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

إقرأ المزيد

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بصدور أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بالعفو وإطلاق سراح 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف.

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر "يأتي ذلك استجابة لطلب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالعفو عنهم".

المصدر: "واس"