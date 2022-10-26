السعودية.. أمر ملكي بالإفراج عن 6 باكستانيين استجابة لطلب شهباز شريف
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u22g
أعلن مسؤول بوزارة الداخلية السعودية عن صدور أمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالعفو وإطلاق سراح 6 باكستانيين، استجابة لطلب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بصدور أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بالعفو وإطلاق سراح 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف.
وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر "يأتي ذلك استجابة لطلب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالعفو عنهم".
المصدر: "واس"