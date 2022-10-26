تونس.. تفكيك شبكة دولية نشطت في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر صربيا

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة في تونس، من الكشف عن شبكة نشطت في تنظيم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر صربيا.

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وتبين على إثر أبحاث مع أحد العناصر الضالعة في الشبكة المذكورة، تولي متزعمها بمشاركة وسطاء استقطاب الراغبين في الهجرة بطريقة غير شرعية والتنسيق مع إحدى وكالات الأسفار المنتصبة بالعاصمة ومهربين تونسيين وأجانب متواجدين بالخارج لتأمين عملية الدخول إلى أوروبا.

كما أنه الشبكة تدلس الوثائق الإدارية المستوجبة بالاعتماد على شبكة علاقاته الواسعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وتم حجز أختام مؤسسات خاصة ووثائق مختلفة من بينها مضامين ولادة، وشهادات عمل، وجوازات سفر، وبطاقات تعريف وطنية، وحواسيب، وآلة طابعة، وومبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.

وتم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن 8 أشخاص منهم وبطاقات جلب في العناصر الفارة بالخارج.

المصدر: "موزاييك"