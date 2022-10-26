استخدم جواز سفر أوكرانيّا.. القبض على متهم بالنصب والاحتيال بعملية قبرصية جزائرية مشتركة

أفادت صحيفة "النهار" بأن السلطات الأمنية القبرصية والجزائرية تمكنت بعملية مشتركة من القبض عـلى المدعو بلحاسني يعقوب، المتهم بالنصب والاحتيال.

إقرأ المزيد

وأشارت "النهار" إلى أن "عملية القبض تمت في قبرص، عبر عملية مشتركة بين السلطات الأمنية القبرصية والجزائرية، حيث دخل المتهم للأراضي القبرصية بتاريخ 10 سبتمبر 2022 بجواز سفر أوكراني، فيما سيتم نقله من قبرص إلى الجزائر اليوم الأربعاء".

وقالت النيابة لدى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر إن "هذا الشخص البالغ من العمر 22 عاما، والمنحدر من ولاية تيبازة، مسبوق قضائيا وينشط انطلاقا من اليونان، ويتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم عن طريق انتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، لسلب مبالغ مالية منهم".

كما وجهت النيابة نداء لكل شخص وقع ضحية المتهم، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه، إما على المستوى الوطني أو خارجه، أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة، التقرب من مصالحها قصد ترسيم شكواه، أو سماع شهادته في الموضوع.

المصدر: "النهار" الجزائرية