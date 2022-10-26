وفد مغربي يزور الجزائر (صور)

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، بأن وفدا مغربيا وصل إلى الجزائر وحضر اجتماع مجلس جامعة الدول العربية التمهيدي على مستوى المندوبين الدائمين بالعاصمة الجزائر.

📌بداية أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة pic.twitter.com/21lWfIn4Kf — Arab Summit Algiers 2022 القمة العربية الجزائر (@ArabSummitAlg22) October 26, 2022

وتسلمت الجزائر يوم الأربعاء الرئاسة الدورية للقمة العربية من تونس وذلك في مستهل اجتماع المجلس.

وخلال افتتاح الأشغال، قال رئيس الدورة ممثل الجزائر في الأمم المتحدة السفير نذير العرباوي، إننا "نسعى لتعزيز الأمن والاستقرار من أجل مد جسور التعاون البناء مع محيطنا الإسلامي والإفريقي".

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وتابع السفير الذي شغل سابقا ممثلا لبلاده في الجامعة العربية "نحن بحاجة لمقاربة متجددة وجدول الأعمال حافل بالقضايا السياسية والاقتصادية لتمكننا بشكل جماعي من معالجة القضايا ورفع مشاريع قرارات وتوصيات الى وزراء الخارجية لتكون القمة العربية واعدة".

هذا، وصرح محمد بن يوسف مندوب تونس الدائم لدى الجامعة العربية، بأن قمة الجزائر يسعى من خلالها القادة العرب إلى لم الشمل وتعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق التكامل في مختلف الجوانب.

وأشار بن يوسف إلى أن تونس خلال رئاستها للقمة العربية، في دورتها السابقة، عملت على تعزيز جهود جامعة الدول العربية، من أجل تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بالعديد من القضايا المشتركة.

من جهته، أشاد مساعد الأمين للجامعة العربية حسام زكي، بالإمكانيات التي سخرتها الجزائر لإنجاح القمة خاصة وأن هذه القمة ستكون "لا ورقية" لأول مرة.

📌في مستهل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري،

الجزائر تتسلم الرئاسة الدورية للقمة العربية. pic.twitter.com/aDnb80W7Qx — Arab Summit Algiers 2022 القمة العربية الجزائر (@ArabSummitAlg22) October 26, 2022

المصدر: "موزاييك"