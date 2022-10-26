شاهد.. مياه الأمطار تخترق جدران هيئة حكومية كبرى في مصر

أدى هطول الأمطار الغزيرة أمس الثلاثاء في القاهرة والجيزة إلى غرق أحد فروع البريد المصرى بشرق القاهرة.

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع "مصر تايمز" فرع هيئة البريد المصري في شرق محافظة القاهرة وقد غمرته مياه الأمطار، وسط غياب تام من المسؤولين لمعالجة الموقف.

وتستمر فرص هطول الأمطار على القاهرة الكبرى، حيث إن السحب الرعدية الممطرة تؤثر بقوة على شرق الدلتا ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

وكانت ذروة هطول الأمطار أمس الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر، حيث بدأت سقوط أمطار خفيفة صباحا على السواحل الشرقية ومناطق من شمال الصعيد وازدات شدة الأمطار مساء أمس لتصبح متوسطة ورعدية وامتدت إلى مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء والوجه البحري، حتى مناطق من القاهرة الكبرى.

المصدر: مصر تايمز