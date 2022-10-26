الأردن.. وزراء حكومة الخصاونة يقدمون استقالاتهم تمهيدا للتعديل الخامس

قدم وزراء حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة استقالتهم خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت مساء يوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب يوم الأربعاء، من وزراء حكومته تقديم استقالاتهم، تمهيدا للتعديل الوزاري.

وأفادت موقع "عمون" بأن التعديل الوزاري المرتقب يوم الخميس، سيشمل بين 5 إلى 10 حقائب وزارية.

ويضم التعديل مناقلات بين وزراء إضافة إلى إدخال وزراء جدد للحكومة التي مضى على تشكيلها عامين، ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين.

وأشار الموقع إلى أن التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية في حكومة الخصاونة.

يذكر أن التعديل المرتقب هو الخامس على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية