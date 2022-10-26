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العراق..رئيس البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على المنهاج والكابينة الوزارية

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العراق..رئيس البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على المنهاج والكابينة الوزارية
Gettyimages.ru
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حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوم غد الخميس 27 أكتوبر 2022، موعدا للتصويت على المنهاج الوزاري، والكابينة الوزارية.

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ورد الحلبوسي على طلب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تحديد موعد الجلسة، بتعيين الساعة الثانية بعد الظهر موعدا للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية مع تشكيل لجنة حسب المادة 49/ ثانيا من النظام الداخلي، لتقديم تقريرها بخصوص المنهاج الوزاري وعرض التقرير على المجلس قبل التصويت.

العراق..رئيس البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على المنهاج والكابينة الوزارية

المصدر: RT

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