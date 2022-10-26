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"أحدهم فجّر صهريجا مفخخا".. الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 6 من "داعش"

أخبار العالم العربي

(وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية ـ فيسبوك)
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق أنها ألقت القبض على 6 إرهابيين، أحدهم شارك بعمليات خطيرة ضد القوات الأمنية في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وأوضحت الوكالة أن بعض أفرادها نفذوا "عمليات نوعية منفصلة"، بناء على "معلومات استخبارية دقيقة".

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وكتبت الوكالة على "فيسبوك"، أنه تم القبض على الإرهابيين و"بينهم قيادات بارزة" ضمن التنظيم، "نفذوا عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في قاطع اللطيفية ضمن ما تسمى "كتائب التوحيد والجهاد".

وأضافت أن الاعترافات الأولية لأحدهم أظهرت أنه "شارك باستهداف القوات الأمنية ومقراتها بقذائـف الهاون، كما شارك في عملية تفجير صهريج مفخخ استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش العراقي".

 

المصدر: RT

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