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حذف خريطة المغرب في معرض دولي بفرنسا والدبلوماسية تتحرك (صورة)

أخبار العالم العربي

حذف خريطة المغرب في معرض دولي بفرنسا والدبلوماسية تتحرك (صورة)
Globallookpress
المغرب
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حذف معرض دولي بمدينة مونبلييه الفرنسية خلال فعاليات امتدت لأكثر من 11 يوما خريطة المملكة المغربية، مما دفع بالدبلوماسية المغربية للتحرك.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام فرنسية ومعربية، تفاجئ عارضون مغاربة وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا بحذف خريطة المغرب كاملة من إحدى الخرائط العملاقة بالمعرض الدولي بمونبلييه الذي انعقد في الفترة ما بين 7 و17 من أكتوبر.

وتظهر الخريطة العملاقة للعالم الملصقة في ركن من القاعة المجاورة لقاعة الاستقبال، في المعرض بمركز بيرول، كل دول العالم باستثناء المغرب، حيث تعمد القائمون على المعرض على حذفها وتعويضها بخريطة الجزائر، كما تم تمييز منطقة الصحراء الغربية بلون أزرق.

وكتبت الصحيفة الإلكترونية الفرنسية "أكتياليتي" منذ أيام أن "هذا الخطأ في الخريطة الذي استثنى المغرب استمر 11 يوما".

إلى ذلك، أفاد موقع "Rue 20" المغربي نقلا عن مصادر متطابقة، بأن أحد العارضين قام بإبلاغ القنصل المغربي بمونبلييه وبدوره أحال تقريرا حول الحادث للسفارة المغربية في باريس.

وذكر الموقع المغربي أن حذف خريطة المغرب بالكامل في المعرض الدولي، يأتي تزامنا مع تعيين الملك محمد السادس، سفير الرباط في باريس محمد بنشعبون مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار، دون الإعلان عن خلف له مما يعني شغور مكتب السفير المغربي بباريس، الأمر الذي اعتبره البعض أن المملكة تعاملت مع فرنسا بالمثل حين سحبت سفيرتها تحت ذريعة تعيينها كمديرة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

المصدر: وسائل إعلام

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