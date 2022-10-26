العراق يبحث "إنهاء مخيم الهول" في ريف الحسكة

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مع وزير الخارجية فؤاد حسين ضرورة "إنهاء مخيم الهول" حيث عوائل "داعش" وبينهم عراقيون، في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال الأعرجي إنه بحث مع حسين "ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، أضاف الأعرجي: "أكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزا للأمن والسلم الدوليين".

بحثنا مع وزير الخارجية د.فؤاد حسين، ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وأكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين . pic.twitter.com/R0wYHtuTaY — قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) October 26, 2022

ويقع المخيم الذي تشرف عليه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، شمال شرق سوريا، وقريبا من الحدود العراقية، ويضم أكثر من 50 جنسية عربية وأجنبية، من عوائل "داعش".

وحسب إحصاءات الأمم المتحدة فإن الأطفال يشكلون 50 في المئة من إجمالي سكان المخيم البالغ عددهم نحو 56 ألفا.

وقبل أيام خرج من المخيم 695 عراقيا، إلى مخيم آخر في بلادهم، وتقدر إدارة المخيم أن عدد العراقيين في المخيم يعادل نحو نصف المقيمين فيه.





المصدر: RT