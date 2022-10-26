الجيش الجزائري يوقف 8 عناصر إرهابية

أوقف الجيش الجزائري 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، فيما تم كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبليدة، شمال البلاد.

وقالت الدفاع الجزائرية إن هذا يأتي هذا في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.

وأفادت الوزارة بأن وحدات ومفارز الجيش نفذت خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر 2022 عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية