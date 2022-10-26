سجن صحفي جزائري بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

قضت محكمة جزائرية بسجن الصحفي بلقاسم حوام، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة في مقال عن رفض شحنة تمور جزائرية بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظورة.

وذكرت صحيفة "الشروق" التي يعمل بها الصحفي حوام، يوم الأربعاء، أن الحكم الصادر مساء الثلاثاء عن محكمة الجنح بحسين داي بالعاصمة الجزائرية "أدان بلقاسم حوام بجنحة نشر وترويج أخبار كاذبة بالسجن عام حبسا منه شهرين نافذين وبرأته المحكمة من جنحة الإدلاء بأخبار كاذبة الغرض منها إحداث اضطراب في السوق مع تغريمه 100 ألف دينار (نحو 700 يورو)".

وأضافت أن الصحفي الموقوف منذ العاشر من سبتمبر سيغادر السجن في الثامن من نوفمبر.

وأودع الإعلامي السجن بعد نشر مقال تحدث عن "وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية" من نوع "دقلة النور" المشهورة في العالم، مؤكدا أن القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها "غير صالحة للاستهلاك".

كما أصدرت المحكمة نفسها حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف النفاذ بحق رئيس تحرير الشروق مع تغريم الصحيفة 300 ألف دينار (حوالي 2100 يورو) والحكم نفسه بحق مصدر تمور ذكر في المقال، مع "إلزام المتهمين المدانين بتعويض وزارة التجارة بمبلغ مليون دينار (نحو 7 آلاف يورو)، كما ذكرت الصحيفة.

وفندت وزارتا التجارة والفلاحة هذه "المعلومات المغلوطة" التي تعد "مساسا بالاقتصاد الوطني"، وقالت وزارة التجارة في بيان إن "جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية".

من جهتها ذكرت وزارة الفلاحة في بيان أنها "لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية".

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية