السيسي يوجه رسالة للإمارات.. ويذكر بمقولة شهيرة في حرب أكتوبر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات، معتبرا أن البلدين والشعبين بمثابة "شعب واحد وبلد واحد".

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وأضاف السيسي، في كلمة له، بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، أن "التعاون الاقتصادي والاستثماري وفي جميع المجالات بين البلدين يسير على أعلى مستوى"، مشدداً على أن العلاقات "قائمة على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل".

وذكر السيسي بمقولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973، بأن "البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي"، مشيرا إلى أن "على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات، بل ازدادت رسوخا، وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان المسيرة"، وصولا إلى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة".

وعبر الرئيس المصري، عن تقديره وعرفانه لـ"موقف الإمارات التاريخي الداعم خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ حوالي 10 سنوات، والذي جاء تعزيزا لخصوصية العلاقات، وبرهانا واضحا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط".

المصدر: القاهرة 24