طلبها عام 2014.. السيسي يكشف عن تحقيقه أمنية للعالم الكبير أحمد زويل بعد وفاته

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الدكتور أحمد زويل جالي في 2014 وقالي عايز أعمل مدينة علمية، وطلب مني توجيه الهيئة الهندسية بتولي إنشائها وقالي معايا 500 مليون جنيه".

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وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر برنامج التاسعة على القناة الأولى، اليوم: كانت تكلفة المشروع تتخطى 3 ونصف مليار جنيه.. بعد ما توفي الدكتور أحمد زويل هل سبتها، عملتها لحد ما الجامعة اكتملت.

وأكمل الرئيس المصري: مستشفى 500500 طلبوا مني 1000 سرير تكلفة الواحد منهم 350 ألف جنيه، القرشين اللي معاهم دفعوهم واحنا كملنا المشروع.. وقيمة التبرعات لبناء الجامع والكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة لم تتجاوز 10% من تكلفتهما وبرغم من ذلك تصدت الدولة للمشروع وأنجزته.

وأردف الرئيس السيسي: لما الناس توقع البلد وتكسرها وتقولي يلا صلح ده ينفع.. وحصل للصناعة 3 هزات في 2011 و2013 وخرجت مصانع من الخدمة.. خدت ضربة ومستحملتش.. العيب مش إني مستحملتش العيب كان في الضربة.

المصدر: القاهرة 24