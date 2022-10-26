رئيس إسرائيل يقدم لبلينكن "أدلة" على مشاركة إيران في أحداث أوكرانيا ويعرض رؤيته لـ"شرق أوسط متجدد"

أعلن رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ أنه قدم لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن ما قال إنه "أدلة على مشاركة إيران إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا"، كما عرض رؤيته لمستقبل الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في واشنطن أمس الثلاثاء، حيث أعرب هرتسوغ، عن شكره لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمها المستمر، كما شكر على وجه الخصوص بلينكن للوساطة الولايات المتحدة في اتفاقية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والتي سيتم توقيعها غدا الخميس.

Thank you, @SecBlinken, for our terrific meeting. We underscored the importance of the US-Israel alliance, which is 75 years strong. We discussed the evolving reality in the Middle East, normalization, and adding more countries to the circle of regional peace. pic.twitter.com/zv7H1iafQ0 — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 25, 2022

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وأفاد مكتب الرئيس الإسرائيلي بأن هرتسوغ قدم لبلينكن خلال محادثتهما "معلومات استخباراتية تثبت استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع ضد المدنيين في الحرب ضد أوكرانيا".

وقال هيرتسوغ: "نفت إيران بشكل قاطع تزويدها (روسيا) بطائرات بدون طيار للحرب ضد أوكرانيا.. أريد أن أعرض لكم شريحتين تثبتان بشكل لا لبس فيه أن الطائرات الإيرانية بدون طيار تشارك في الحرب في أوكرانيا ضد المدنيين الأوكرانيين".

كما تحدث هرتسوغ عن رؤيته لـ"شرق أوسط متجدد"، وتحالف إقليمي لمكافحة أزمة المناخ: وقال:"أعتقد أنه ستكون هناك معاهدة شرق أوسطية. قد يستغرق الأمر جيلا للوصول إلى هناك ولكننا لسنا بعيدين في العديد من القضايا. خذوا المناخ، على سبيل المثال. في رأيي، ستقوم المنطقة يوما ما بتزويد أوروبا وإفريقيا وآسيا بالطاقة".

وتابع: "أسميها الشرق الأوسط المتجدد.. اليوم لدينا بالفعل اتفاقية بين إسرائيل واليونان بشأن موصلات الطاقة، والتي ستزود أوروبا يوما ما بالكهرباء من الطاقة الشمسية من منطقتنا. لذلك يمكنك توقع أفكار هائلة وأفكار عظيمة، والقادة في المنطقة مهتمون جدا، وهم يتطلعون إلى إسرائيل بحثا عن حلول تكنولوجية ".

وأشاد بـ"الاندماج الإسرائيلي المتنامي" في الشرق الأوسط، وقال: "أدى هذا التحول النموذجي أيضا إلى تحول في النموذج النفسي: المزيد والمزيد من الجيران الإسرائيليين والعرب في جميع أنحاء المنطقة يتحدثون مع بعضهم البعض.. بالنسبة لي، كان الأمر مدهشا أن أكون ضيفا في زيارة دولة لدولة الإمارات العربية المتحدة استضافها الشيخ محمد بن زايد، حيث تم عزف هاتيكفا (النشيد الوطني الإسرائيلي) في القصر الوطني. أنوي زيارة البحرين أيضا في نهاية العام. إن الكم الهائل من الطاقة للمشاريع والأفكار المشتركة التي انبثقت عن هذه المعاهدات (إبراهيم) أمر لا يصدق ".

وكان الرئيس الإسرائيلي، قد وصل أمس الثلاثاء إلى واشنطن في زيارة رسمية الى الولايات المتحدة، وذلك بعد دعوة من الرئيس بايدن.

وسيجتمع هرتسوغ مع بايدن في البيت الأبيض، كما سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومع قيادة الجاليات اليهودية.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية