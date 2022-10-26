بمناسبة يوم الأمم المتحدة.. إضاءة برج خليفة باللون الأزرق
أضيء كل من مبنى أدنوك في العاصمة الإماراتية أبوظبي وبرج خليفة في مدينة دبي، باللون الأزرق، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة.
وقال حساب الأمم المتحدة في الإمارات بتغريدة عبر "تويتر": "بمناسبة يوم الأمم المتحدة، تم اضاءة كل من مبنى أدنوك في أبو ظبي وبرج خليفة في دبي، تكريما للذكرى الـ77 للأمم المتحدة والعلاقة الاستراتيجية المستمرة مع دولة الإمارات لأكثر من 50 عاما".
بمناسبة يوم #الأمم_المتحدة، تم اضاءة كل من مبنى #أدنوك في #ابوظبي و #برج_خليفة في #دبي، تكريماً للذكرى الـ 77 للأمم المتحدة والعلاقة الإستراتيجية المستمرة مع دولة #الإمارات لأكثر من 50 عاماً. 🇦🇪🇺🇳— United Nations - United Arab Emirates (@UN_UAE) October 25, 2022
- -#UNinUAE@MoFAICUAE@UNarabicpic.twitter.com/DqyNrGXPhN
المصدر: RT