تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \26.10.2022\
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1v6
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
- لحظة انفجار سيارة قرب مبنى التلفزيون في ميليتوبول
- العثور على جسم قد يكون لغما بأحد الممرات الإنسانية في البحر الأسود
- مصدر: الولايات المتحدة سلمت أول نظامين من طراز "NASAMS" إلى أوكرانيا
- موسكو تطالب نظام كييف ورعاته الغربيين بالكف عن خطوات تقود العالم لكارثة نووية
- البيت الأبيض: قرار المفاوضات مع روسيا يعود لكييف
- موسكو: لا نستبعد مساعدة دول غربية لكييف في صنع "قنبلة قذرة"
- ألمانيا تتعهد بتزويد كييف براجمات ومدافع إضافية
- موسكو تقدم شكوى رسمية للأمم المتحدة حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
- موسكو تقدم شكوى رسمية للأمم المتحدة حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
- برلماني أوروبي يصف فون دير لاين بـ"خادمة برلين"
- موسكو: لا نخطط أبدا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
روسيا تدعو لعقد جلستين لمجلس الأمن حول أوكرانيا
- بوليانسكي.. لغط في كييف بعد المعلومات الروسية حول "القنبلة القذرة"
- قديروف: العملية العسكرية في أوكرانيا جهاد كبير
- الدفاع الأمريكية: موسكو أخطرتنا بمناورات "غروم" لقوات الردع النووي الروسية
- إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا
- أ ف ب: بايدن يحذر من أن أي هجوم نووي روسي سيكون "خطأ جسيما هائلا"
- سلطات كييف تدعو العاطلين عن العمل للالتحاق بالجيش
- موسكو: الناتو يقترب من خطوط المواجهة المباشرة مع روسيا
- مجموعة النواب الأمريكيين تسحب رسالتها للبيت الأبيض حول التسوية في أوكرانيا
- مقاضاة عضو في البرلمان الأوروبي بسبب عمله في "جمعية الحوار الفرنسي الروسي"
- جدل في ألمانيا بعد فرض غرامة باهظة على رجل لصق رمز العملية الروسية Z على زجاج سيارته
- الرئاسة الألمانية: العلاقة بين شتاينماير وزيلينسكي معقدة
- بوتين يوجه بصياغة آلية لرفد احتياجات الجيش الروسي في أوكرانيا
- هرتصوغ سيكشف في الولايات المتحدة أدلة استخدام مسيّرات إيرانية في أوكرانيا (صور)
- منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه إزاء محاولات فرض سقف للأسعار بدوافع سياسية
- روسيا تبلغ الطاقة الذرية بجملة مقترحات لضمان سلامة محطة زابوروجيه
- موسكو تكشف موعد وصول خبراء الطاقة الذرية إلى أوكرانيا للتحقيق في "القنبلة القذرة"
- موسكو ترحب بمقترح غروسي وقف إطلاق النار من منطقة محطة زابوروجيه
- "روس آتوم": كييف تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لصنع "القنبلة القذرة"
- اتحاد المؤمنين القدامى يعلن استعداد البابا للوساطة بين بوتين وزيلينسكي
- البنتاغون: الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا أكثر من مليون قذيفة هاوتزر
- رئيس غينيا بيساو يعرب عن أمله في استئناف الحوار بين روسيا وأوكرانيا