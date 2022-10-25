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الملك السعودي وولي عهده محمد بن سلمان يبرقان لريشي سوناك

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الملك السعودي وولي عهده محمد بن سلمان يبرقان لريشي سوناك
Globallookpress (وكالة الأنباء السعودية)
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هنأ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان، في برقيتين منفصلتين، رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، بتنصيبه رئيسا للوزراء في بلاده.

وأعرب الملك السعودي في برقيته "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

بدوره عبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

المصدر: "واس"

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