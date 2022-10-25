نائبة عربية بالكنيست تنعى فلسطينيين قتلوا في نابلس وتثير ضجة في إسرائيل

أثارت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عن "القائمة المشتركة" عايدة توما سليمان، ضجة في الأوساط السياسية الإسرائيلية عقب وصفها 5 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي بالشهداء.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، نشرت عايدة توما سليمان في "فيسبوك" صورا من جنازة الشباب الخمسة الذين قتلوا في نابلس، معلقة عليها بالقول: "نابلس تودع شهداءنا اليوم..شعبنا الفلسطيني يودع شهداءه..كلما صعد الاحتلال جرائمه، تصاعدت المقاومة..درس أساسي في تاريخ الشعوب".

من جهته، هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عايدة توما سليمان قائلا في "تويتر": "أخجل من المسؤولين المنتخبين الذين يدعمون الإرهابيين وعلى استعداد للسماح لهم بمواصلة سفك دماء المواطنين الإسرائيليين".

وأضاف غانتس: "عضو الكنيست عايدة توما سليمان تثبت مرة أخرى أن القائمة المشتركة لا يمكن دمجها في الحكومة ولا يمكن الاعتماد عليها في تشكيلها..أمن إسرائيل يسبق تشكيل الائتلاف"، متابعا: "فخور بعمليات جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التي تمنع الإرهاب. سيستمرون في تلقي الدعم الكامل لعملهم".

ח״כ עאידה תומא-סלימאן מוכיחה שוב שלא ניתן לשלב את הרשימה המשותפת בממשלה ולא ניתן להישען עליהם להקמתה. ביטחון ישראל קודם להרכבת קואליציה. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 25, 2022

هذا وغردت النائبة عن "الليكود" ووزيرة الثقافة والرياضة السابقة ميري ريغيف في "تويتر": "نرى ذلك ولا نصدق.. مشجعو الإرهاب مادحو الشهداء أعضاء في حكومة إسرائيل"، في إشارة إلى إمكانية تشكيل رئيس الوزراء يائير لبيد حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، حال فوزه في الانتخابات البرلمانية.

وأكملت: "عايدة توما سليمان تبكي من نابلس على الإرهابيين الذين قتلوا جندينا وينفذون هجمات ويقتلون جنود ومدنيين بشكل يومي..إنها عدو إسرائيل ليس أقل من ذلك..يجب إرسالها لتعيش معهم في نابلس في عرين الأسود! فليخرج الجميع للتصويت الثلاثاء".

לראות ולא להאמין- מעודדי טרור מהללי שהידים חברים בממשלת ישראל.



עאידה תומא סלימאן בוכה על הטרוריסטים משכם שרצחו לנו חייל ומבצעים פיגועים והרג חיילים ואזרחים על בסיס יומי.



מדובר באויבת ישראל, לא פחות.

צריך לשלוח אותה לגור איתם בשכם בגוב האריות!



ביום שלישי כולם יוצאים להצביע! pic.twitter.com/Z7TzrHqqQc — מירי רגב (@regev_miri) October 25, 2022

في حين كتب زعيم "القائمة المشتركة" في الكنيست النائب أيمن عودة: "أدعم صديقتي عايدة توما سليمان في مواجهة الهجمات والتحريضات من قادة الدولة الذين يحتلون شعبا آخر"، مضيفا: "سوف نقف بحزم وقوة طوال الوقت ضد التعصب والفوقية والعنصرية..أوقفوا الاحتلال!"

מחזק את חברתי עאידה תומא סולימאן למול המתקפות וההסתה מקברניטי המדינה שכובשים עם אחר.

נעמוד איתנים וחזקים כל הזמן נגד הרשעות, העליונות והגזענות. די לכיבוש! — Ayman Odeh (@AyOdeh) October 25, 2022

المصدر: RT