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مصر.. معاكسة فتاة تنتهي بمقتل أجنبيين في القاهرة

أخبار العالم العربي

مصر.. معاكسة فتاة تنتهي بمقتل أجنبيين في القاهرة
AFP / Khaled DESOUKI
القاهرة - أرشيف -
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ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة الاعتداء بأسلحة بيضاء على أجنبيين آخرين وقتلهما في محافظة القاهرة.

وأفاد موقع "مصراوي" بأنه تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووفاة شخصين بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين 5 أجانب يقيمون بدائرة قسم شرطة المرج وذلك إثر مشادة كلامية جدت بعد معاكسة المجني عليهما إحدى الفتيات.

وذكر أن الجناة قاموا بمغافلتهما والتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى مصرعهما.

وأكد الموقع المصري أنه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: "مصراوي"

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