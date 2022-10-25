هل أصيب سوريون بفقدان رؤية جراء الكسوف؟ وزارة الصحة توضح!..

نفت وزارة الصحة السورية صحة ما تم تداوله عن وجود عشرات حالات التشوه أو فقدان الرؤية التام إثر مشاهدة الكسوف الجزئي الذي شهدته سورية والعالم اليوم بلا نظارات عاتمة.

وأكدت الوزارة في بيان عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن مديرية الإسعاف والطوارئ فيها، لم تستقبل أي مراجع أو تتلق أي بلاغ ولم تنقل أي حالة فيما يتعلق بإصابات أو شكايات عينية من صباح اليوم وحتى اللحظة، (مساء يوم الثلاثاء).

وأشارت أن ذلك تم من خلال رصد أقسام الإسعاف في المشافي التابعة للوزارة وعبر منظومة الإسعاف المنتشرة في جميع المحافظات.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "لم تراجع مشافي: "الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي"، "الهيئة العامة لمشفى دمشق"، "مشفى ابن النفيس" في دمشق، أي شكاية أو إصابة عينية حتى اللحظة ناجمة عن النظر إلى قرص الشمس أثناء الكسوف.

وقالت الوزارة: "لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض صفحات فيسبوك عن عشرات حالات تشوه أو فقدان الرؤية التام إثر الكسوف الجزئي الذي شهدته سورية والعالم اليوم لا سيما أن الإصابة بأي عارض نتيجة النظر إلى قرص الشمس أثناء الكسوف لا يظهر بشكل مباشر وقد يتطلب ذلك عدة ساعات".

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يقول إنه تم تسجيل حالات "عمى ألوان"، وحالات "عمى تام" جراء النظر إلى قرص الشمس الذي شهد كسوفا اليوم، دون أن تستند تلك الصفحات إلى أي مصدر، وبعض تلك الصفحات تناولت الخبر بنوع من السخرية كهذه:

المصدر: RT