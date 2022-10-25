سلطان عمان يكسر البروتوكول في البحرين ويلقى ترحيبا وتفاعلا كبيرين (صور)

تداول نشطاء في سلطنة عمان صورا للسلطان هيثم بن طارق، وهو يحتضن فتاة صغيرة بين مستقبيله بالبحرين فور وصوله إلى المنامة، بزيارة رسمية استمرت يومين بدعوة من الملك حمد بن عيسى.

وكان سلطان عمان وملك البحرين، قد بحثا خلال تلك الزيارة بحسب وسائل الإعلام في البلدين، آخر المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وقام هيثم بن طارق باحتضان فتاة صغيرة كانت مشاركة بمراسم استقباله واستقبل من فتاة أخرى هدية كانت عبارة عن باقة من الورود.

وأثارت هذه الصور إعجاب واستحسان رواد مواقع التواصل، الذين أكدوا على أنها تنمّ عن تواضع وبساطة متجذرين في سلوك وطبيعة سلطان عمان.

#السلطان_هيثم_يزور_البحرين#السلطان_هيثم_ضيف_البحرين

جمال الإنسان في تواضعه وجمال القلب في طيبته وجمال الروح في سماحتها وجمال العقول في حكمتها كن بسيطا يراك الناس جميلا... pic.twitter.com/yGnlIkDIpl — رهف البوسعيدي (@roooorroo90) October 24, 2022

هذه الصورة ابدع المصور في التقاطها ومن هذا الممبر احي المصور و ابداعاته.

هي ملخص لمجلدات من الصورة العفوية و التي تلخص ان الانسان والإنسانية تكسر

" القواعد والبروتوكولات " #هيثم_بن_طارق#عمان_البحرين#خليجنا_واحد#السلطان_هيثم_ضيف_البحرين#السلطان_هيثم_يزور_البحرينpic.twitter.com/EqQGXEDmDJ — عمر النبهاني (@Omaralnabhani2) October 25, 2022

صورةٌ انتشرت بشكل واسع، تجسّد لحظة ابوية عندما يحتضن #السلطان_هيثم_بن_طارق طفلة بحرينية خلال زيارته ل #مملكة_البحرين ، فهنيئا لها هذه الذكرى وحفظ الله سلطان عمان #السلطان_هيثم_يزور_البحرينpic.twitter.com/p3mdLCRrQt — أحمد السالمي (@ahmed_alsalmi90) October 25, 2022

المصدر: وسائل إعلام + "مواقع التواصل الاجتماعي