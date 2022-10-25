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سلطان عمان يكسر البروتوكول في البحرين ويلقى ترحيبا وتفاعلا كبيرين (صور)

أخبار العالم العربي

سلطان عمان يكسر البروتوكول في البحرين ويلقى ترحيبا وتفاعلا كبيرين (صور)
RT @bna_ar
ملك البحرين حمد بن عيسى وسلطان عمان هيثم بن طارق
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تداول نشطاء في سلطنة عمان صورا للسلطان هيثم بن طارق، وهو يحتضن فتاة صغيرة بين مستقبيله بالبحرين فور وصوله إلى المنامة، بزيارة رسمية استمرت يومين بدعوة من الملك حمد بن عيسى.

وكان سلطان عمان وملك البحرين، قد بحثا خلال تلك الزيارة بحسب وسائل الإعلام في البلدين، آخر المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وقام هيثم بن طارق باحتضان فتاة صغيرة كانت مشاركة بمراسم استقباله واستقبل من فتاة أخرى هدية كانت عبارة عن باقة من الورود.

وأثارت هذه الصور إعجاب واستحسان رواد مواقع التواصل، الذين أكدوا على أنها تنمّ عن تواضع وبساطة متجذرين في سلوك وطبيعة سلطان عمان.

المصدر: وسائل إعلام + "مواقع التواصل الاجتماعي

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