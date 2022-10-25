سلطان عمان يكسر البروتوكول في البحرين ويلقى ترحيبا وتفاعلا كبيرين (صور)
تداول نشطاء في سلطنة عمان صورا للسلطان هيثم بن طارق، وهو يحتضن فتاة صغيرة بين مستقبيله بالبحرين فور وصوله إلى المنامة، بزيارة رسمية استمرت يومين بدعوة من الملك حمد بن عيسى.
وكان سلطان عمان وملك البحرين، قد بحثا خلال تلك الزيارة بحسب وسائل الإعلام في البلدين، آخر المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.
وقام هيثم بن طارق باحتضان فتاة صغيرة كانت مشاركة بمراسم استقباله واستقبل من فتاة أخرى هدية كانت عبارة عن باقة من الورود.
وأثارت هذه الصور إعجاب واستحسان رواد مواقع التواصل، الذين أكدوا على أنها تنمّ عن تواضع وبساطة متجذرين في سلوك وطبيعة سلطان عمان.
#السلطان_هيثم_يزور_البحرين#السلطان_هيثم_ضيف_البحرين— رهف البوسعيدي (@roooorroo90) October 24, 2022
جمال الإنسان في تواضعه وجمال القلب في طيبته وجمال الروح في سماحتها وجمال العقول في حكمتها كن بسيطا يراك الناس جميلا... pic.twitter.com/yGnlIkDIpl
هذه الصورة ابدع المصور في التقاطها ومن هذا الممبر احي المصور و ابداعاته.— عمر النبهاني (@Omaralnabhani2) October 25, 2022
هي ملخص لمجلدات من الصورة العفوية و التي تلخص ان الانسان والإنسانية تكسر
" القواعد والبروتوكولات " #هيثم_بن_طارق#عمان_البحرين#خليجنا_واحد#السلطان_هيثم_ضيف_البحرين#السلطان_هيثم_يزور_البحرينpic.twitter.com/EqQGXEDmDJ
من ابرز القصص التي ذاع صيتها اثناء زيارة #السلطان_هيثم_بن_طارق ل #مملكة_البحرين ،— م.أحمد بن سعيد (@AhmedSaidAB) October 25, 2022
٠#السلطان_هيثم_يزور_البحرينpic.twitter.com/bkDUTxaWlk
صورةٌ انتشرت بشكل واسع، تجسّد لحظة ابوية عندما يحتضن #السلطان_هيثم_بن_طارق طفلة بحرينية خلال زيارته ل #مملكة_البحرين ، فهنيئا لها هذه الذكرى وحفظ الله سلطان عمان #السلطان_هيثم_يزور_البحرينpic.twitter.com/p3mdLCRrQt— أحمد السالمي (@ahmed_alsalmi90) October 25, 2022
عفوية مشبعة بالوِد والحب ❤#السلطان_هيثم_يزور_البحرين#السلطان_هيثم_ضيف_البحرين#السلطان_هيثم_بن_طارق#هيثم_بن_طارق#سلطنة_عمان#هيثم_العهد_السعيد#عُمانpic.twitter.com/jis8yBn6V2— جمانة🍬 (@Jooojs98) October 25, 2022
حفظ الله جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم🇴🇲.#السلطان_هيثم_يزور_البحرين#السلطان_هيثم_ضيف_البحرينpic.twitter.com/6Ky82kZ1DB— 𝑲𝒉𝒂𝒍𝒊𝒅🇴🇲 (@8i0ill0) October 25, 2022
#السلطان_هيثم_يزور_البحرين#كأس_العالم#عُمان#البحرين#موسم_الرياض#برشلونة#خليجي_25pic.twitter.com/pAEpyOoQ4I— عذوبة (@shsmhrs) October 25, 2022
المصدر: وسائل إعلام + "مواقع التواصل الاجتماعي