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لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر دهسته مركبة تابعة لقوات الأمن بمدينة أم درمان

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لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر دهسته مركبة تابعة لقوات الأمن بمدينة أم درمان
AFP
احتجاجات السودان
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أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" في بيان مساء الثلاثاء، أن متظاهرا لقي مصرعه إثر دهسه بسيارة تابعة للقوات الأمنية.

وذكرت اللجنة المؤيدة للتظاهرات في تغريدة، أنه لم يتم التأكد من بيانات القتيل حتى الآن، مضيفة "ارتقت روحه إثر دهسه بواسطة عربة "دفار" تتبع لقوات الانقلاب بعد مشاركته في مليونية اليوم بمدينة أم درمان".

وأضافت في البيان "ما زالت السلطة الانقلابية تعيث فسادا وتسفك دماء حُرمت منذ بداية الأرض".

وأفادت بأن لعدد الكلي للقتلى منذ 25 أكتوبر 2021، بلغ 119 قتيلا.

ونزل آلاف المتظاهرين الى الشوارع في السودان الثلاثاء إحياء للذكرى الأولى للانقلاب وللمطالبة بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من المأزق، في الوقت الذي قطع فيه الاتصال بالإنترنت.

وهتف المتظاهرون في الخرطوم وضواحيها حيث قطعت كل الطرق "العسكر إلى الثكنات" و"لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين".

وأقاموا متاريس لإبطاء تقدم قوات الأمن التي قامت من جهتها بإغلاق كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل في العاصمة السودانية لمنع المحتجين من الوصول الى القصر الجمهوري، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد انقلاب 25 أكتوبر 2021.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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