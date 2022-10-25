لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر دهسته مركبة تابعة لقوات الأمن بمدينة أم درمان

أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" في بيان مساء الثلاثاء، أن متظاهرا لقي مصرعه إثر دهسه بسيارة تابعة للقوات الأمنية.

وذكرت اللجنة المؤيدة للتظاهرات في تغريدة، أنه لم يتم التأكد من بيانات القتيل حتى الآن، مضيفة "ارتقت روحه إثر دهسه بواسطة عربة "دفار" تتبع لقوات الانقلاب بعد مشاركته في مليونية اليوم بمدينة أم درمان".

وأضافت في البيان "ما زالت السلطة الانقلابية تعيث فسادا وتسفك دماء حُرمت منذ بداية الأرض".

وأفادت بأن لعدد الكلي للقتلى منذ 25 أكتوبر 2021، بلغ 119 قتيلا.

ما زالت السلطة الانقلابية تعيث فساداً وتسفك دماءً حُرّمت منذ بداية الأرض، وبهذا يبلغ العدد الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (119) شهيداً، إنهم ليسو أرقاماً بل حياةً وارتباطات انقطعت عنا وأهدت قلوبنا الثبات، أنارت لنا دجى الطريق — لجنة أطباء السودان المركزية CCSD’S (@SD_DOCTORS) October 25, 2022

احتسبت مدينة أمدرمان شهيداً اليوم تم دهسه من قبل عربة دفار تابعة لشرطة عنان ، ليبلغ عدد شهـداءنا منذ انقلاب 25 اكتوبر 119 شهيد خالدين في ذاكرة أمتنا .

الرحمة والمغفرة للشهيد والخزي والعار لقاتليهم #مليونية25اكتوبرpic.twitter.com/nzrZvp9VwA — M Copa (@mohammed_copa) October 25, 2022

ونزل آلاف المتظاهرين الى الشوارع في السودان الثلاثاء إحياء للذكرى الأولى للانقلاب وللمطالبة بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من المأزق، في الوقت الذي قطع فيه الاتصال بالإنترنت.

وهتف المتظاهرون في الخرطوم وضواحيها حيث قطعت كل الطرق "العسكر إلى الثكنات" و"لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين".

وأقاموا متاريس لإبطاء تقدم قوات الأمن التي قامت من جهتها بإغلاق كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل في العاصمة السودانية لمنع المحتجين من الوصول الى القصر الجمهوري، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد انقلاب 25 أكتوبر 2021.

المصدر: وسائل إعلام سودانية