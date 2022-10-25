عون: الحكومة منتقصة الصلاحيات لا يمكنها أن تمارس مهام الرئيس كاملة في حال الشغور الرئاسي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، "أن تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة، هو المدخل الصحيح لإنتاج حكومة فاعلة وقادرة على إدارة شؤون البلاد".

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وفي دردشة مع الاعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا، قال ميشال عون: "إن ما يجري حاليا في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في الحكومة تسمي هي وزراءها، وعندما يأتي دور "التيار الوطني الحر" في عملية التسمية، يصار إلى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء، وليس الجهة السياسية المعنية، وهذا أمر غير طبيعي ولا يمكن القبول به، فعندما يريد كل فريق أن يختار وزراءه، على الآخرين أن يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض".

وعن صلاحيات الحكومة الحالية اذا حصل شغور رئاسي، أوضح الرئيس اللبناني"أن الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة".

وأضاف عون: "إن حل الأمور بسيط جدا، وقد طلبنا من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اليوم بأن يساوي الجميع في عملية التشكيل، وأن يعود مساء إلى قصر بعبدا لإصدار المراسيم".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"