عبير موسي تطالب وسائل الإعلام التونسية بالاعتذار

أكدت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس عبير موسي، أن التحركات القادمة للحزب ستكون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا".

وأوضحت موسي هلال مؤتمر صحفية عقده الحزب يوم الثلاثاء، أن الوقفة الاحتجاجية ستنظم أمام "الهايكا" بسبب ما وصفتها بـ"مغالطات" بعض وسائل الإعلام في علاقة بإضراب الجوع الذي نفذته أمام وزارة الداخلية والتشويه الممنهج الطي طالها عبر المنابر الإعلامية، على حد تعبيرها.

وطالبت موسي وسائل الإعلام بالاعتذار على اعتبار أن ترويج خير مفاده بأنه تم نقلها إلى المصحة بسبب تنفيذها لإضراب الجوع، فيه مغالطة للرأي العام.

كما تحدثت عن مغالطات وزارة الداخلية ووسائل الإعلام كذلك قامت بالمغالطة وكأنه يوجد أوامر للإعلام، ووصفت ما تعرضت إليه من الداخلية شبيه بمنظومة عسكرة الشوارع، وذكرت بالاعتداءات التي تعرض إليها أنصار الحزب من طرف الوزارة.

وقالت إنها دخلت في إضراب جوع شفاف في الشارع وتعرضت لوعكة صحية استوجبت نقلها إلى المصحة، في حين تم الترويج لكون هذه الأحداث مسرحية.

وأعلن المحامي كريم كريفة أن الحزب سيقدم شكايات ضد عدد من الإعلاميين على خلفية نشر أخبار زائفة، وفق قوله.

المصدر: وسائل إعلام تونسية