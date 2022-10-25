السيسي عن وزير التعليم: أول ما الراجل دخل الوزارة راحوا منزلين له فيديو لبيان قديم وهاجموه

تطرق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، لما تعرض له وزير التعليم رضا حجازي عند استلام منصبه.

وقال السيسي: "أول ما الراجل لسة داخل راحوا منزلين له فيديو لبيان قديم، وهاجموا الراجل، طيب هما من حقهم يحطوا التراب، إحنا كمان نحط التراب من غير ما ناخد بالنا، مبنشجعش صحابنا؟!".

وانتقد الرئيس المصري بعض المواطنين الذين لا يجدون ربطا بين التعليم والاقتصاد.

وأضاف السيسي: "الناس بتقول التعليم ملوش علاقة بالاقتصاد.. بس اللي عمل الدستور قالوا التعليم للجميع ومجاني ولا بأس، وأنا مقصدش حاجة والله العظيم، واللي بتتكلموا عنهم دول أهلي وناسي وأنا نفسي أديهم عينيا الاثنين، بس أنا أقدر ولا الدولة تقدر، طيب جودة التعليم اللي هيتقدم هيقدر، طيب المنتج هيقدر؟".

وأوضح أن التعليم ما قبل الجامعي في مصر يحتاج الكثير من العمل، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج 60 ألف فصل سنويا لمواجهة الزيادة السكانية.

واكد أن الدول المتقدمة تضع 10 آلاف دولار في العام الواحد للطالب الوحد، موضحا أن تكلفة التعليم الأساسي سنويا في مصر 250 مليار دولار.

وأشار إلى أن المدراس تحتاج 60 مليارا قبل بداية كل عام دراسي لتطوير المدراس وتأهليها، والميزانية لا تستطيع ذلك، وأضاف: "يقوم واحد جايب صورة مدرسة، ويقول أهو المدراس مش مطورة".

المصدر: موقع "القاهرة 24"