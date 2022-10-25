السيسي: "من 50 سنة كنت بسمع عن البلد من حسنين هيكل وكان بيوصل المعلومة صح"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدولة يجب أن تعمل على تطوير جميع المدن مع وجود تغطية إعلامية قوية.

وقال السيسي خلال الجلسة الختامية أثناء المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "كنت بسمع عن الدولة من 50 سنة أيام ما الصحفي حسنين هيكل الله يرحمه، كان بيكتب بطريقة صحيحة تتماشي مع تنمية الدولة".

وأضاف "الجميع كان ينتظر المقال اللي بيكتبه هيكل مساء كل يوم علشان يعرف إيه اللي بيحصل في الدولة المصرية".

وتابع قائلا: "أيام هيكل كان لا يوجد أحد يكتب إلا قليل، ولذلك السياق الفكري في الدولة كان بيمشي في مجاله".

وأردف قائلا: "الصحفي بتاع الأهرام والأخبار والجمهورية بيكتب بس، طيب ما يطلع يقول الكلام ويوصل المعلومة صح".

وتوجه برسالة إلى الصحفيين والإعلاميين: "لو كتبت مقالة حطها قدام منك وقول أقصد كده وكده، عشان نولد فهم".

وشدد السيسي على أن المسار الفكري لبناء دولة يحتاج إلى تضافر كل الجهود بما في ذلك الفهم، وذلك لأجل تقدم البلاد.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري