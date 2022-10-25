ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بنابلس إلى 5 والقوى الوطنية تدعو إلى إضراب ونفير عام في الضفة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين باقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس إلى 5 أشخاص بعد وفاة شاب (27 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عشرات الشبان أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع القوات الإسرائيلية للمواجهات التي اندلعت صباح اليوم الثلاثاء في محافظة الخليل عقب مسيرة تضامنية مع نابلس، فيما اقتحمت القوات الإسرئيلية بلدة رمانة قضاء جنين واشتبكت مع مجموعة من المسلحين هناك.

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ودعت القوى الوطنية ولإسلامية لإضراب تجاري وحداد ونفير عام في الضفة الغربية، وذلك بعدما أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس يوم غضب وإضراب شامل في المحافظة "حدادا على أرواح الشهداء"، فيما قررت الفصائل الفلسطينية في غزة عقد اجتماع طارئ لبحث أحداث نابلس.

وانطلقت فجر اليوم، في العديد من مناطق الضفة الغربية، مسيرات احتجاجية تنديدا باقتحام القوات الإسرائيلية لنابلس، الذي أسفر أيضا عن إصابة 20 فلسطينيا، كذلك بمقتل فلسطيني آخر في قرية النبي صالح برام الله.

وجابت المسيرات، التي دعت لها القوى الوطنية والفعاليات الشعبية، شوارع المدن والبلدات والقرى والمخيمات ووجه نشطاء ولجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل دعوات إلى الاحتشاد والخروج بمسيرات حاشدة ورفع الأعلام الفلسطينية.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية