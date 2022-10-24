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قوات الأمن الفلسطينية تتصدى لقوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي حاولت التسلل لمدينة نابلس (فيديو)

أخبار العالم العربي

قوات الأمن الفلسطينية تتصدى لقوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي حاولت التسلل لمدينة نابلس (فيديو)
RT
قوات الأمن الفلسطينية تطلق النار على قوة خاصة للجيش الإسرائيلي حاولت التسلل لمدينة نابلس
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قالت مصادر صحفية فلسطينية إن التطورات التي حصلت في نابلس فجر الثلاثاء، جاءت إثر اكتشاف قوة خاصة للجيش الإسرائيلي من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

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وأضافت أن اشتباكا مسلحا اندلع بين عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية والقوة الإسرائيلية قبل أن تدخل قوات تتمركز أعلى الجبل الشمالي بنابلس بكثافة نارية تجاه مكان الاشتباك لتغطية انسحاب القوة.

وأوضحت المصادر الصحفية نقلا عن شهود عيان أن مقاومين وعناصر أمنية أفشلوا تسلل قوة خاصة إلى البلدة القديمة بمدينة نابلس، وأصابوا بعضهم ما دفع بالجيش الإسرائيلي لشن هجوم سريع ومكثف تحت النار.

هذا، وأكدت المصادر الصحفية طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات داخل مدينة نابلس

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية 

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